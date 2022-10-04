Жовтень, 04 в 15:59

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про ймовірні подальші наступальні операції наших військ та поточну ситуацію на фронті.

Також він прокоментував черговий ядерний шантаж росіян – вихід із бази підводного атомного човна.

– Очільник ГУР України Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим зброєю. Хоча раніше в української влади була інша риторика щодо півострову. Чим зумовлені такі зміни? І як це може відбуватися?

Зараз дивляться

– Якщо так трапиться, що під час виконання операції буде зміна політичного керівництва в Росії, ми можемо в будь-який момент перейти до дипломатичного шляху або комбінованого. Дипломатія разом з військовим.

Але сьогодні склалися обставини так, що ми обираємо найефективніший – це військовий шлях звільнення нашої території.

Я думаю, що Кримський міст в будь-якому разі має бути пошкоджений. Необов’язково зруйнований, але пошкоджений. Щоб він перестав виконувати свою основну функцію.

Візьмемо, до прикладу, ситуацію з Антонівським мостом. Пішки його ще можна пройти, але техніка та озброєння цим мостом вже не проїдуть.

Нам потрібно перекрити цю артерію постачання для російських військ на територію Криму. А наші війська на півострів будуть заходити, як зазвичай, суходолом. А, можливо, проводитимемо ще й морську десантну операцію. Тут уже як вирішить Генеральний штаб.

– Звільнення Лівобережної Херсонщини та форсування Дніпра – у чому головні складнощі та як ЗСУ зможуть вибити звідти ворога?

– Тут є свої особливості місцевості. Коли ми візьмемо Херсон і вийдемо повністю на річку Дніпро, у нас з’явиться можливість вогневого контролю вглиб до 60 км на лівому березі.

Ми зможемо забезпечувати переправу наших військ на лівий берег Дніпра без ураження з боку Російської Федерації. Зможемо прикривати їх від російської артилерії та авіації.

І те, що Росія сьогодні стягнула на лінію фронту 203-мм гармати Піон, їй не допоможе. Адже у них дальність 37 км.

Ми ж перемагаємо у дальності артилерійського вогню майже вдвічі. Тому у нас є можливість забезпечити форсування Дніпра нашими військами. Фактично без вогневого впливу з боку РФ.

– Кажуть, що РФ може здати Луганщину, аби втримати Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину. Наскільки такий розвиток подій реальний?

– На мій погляд, Херсонщина і Запоріжжя для РФ сьогодні є більш цінними, аніж Донецьк і Луганськ. Справа в тому, що Запоріжжя і Херсонщина – це ключ до Криму. Щойно ми вибиваємо російські війська з правого берега Дніпра, Мелітополь повністю під нашим вогневим контролем.

Якщо ми починаємо наступ на Мелітополь, то можемо звільнити і Запорізьку атомну станцію та залишити окупантів без електрики. Звільнивши Каховку, ми перекриваємо воду в Крим. А виходом на узбережжя Чорного моря ми перекриваємо Перекоп.

А далі можемо входити в Крим. Тому Херсонська і Запорізька області на сьогодні стратегічно для Росії більш важливі, ніж Донецька і Луганська.

– Яка ймовірність наступу з боку Білорусі та прогнози на розвиток такої ситуації?

– 20 тис. (мобілізовані росіяни, яких РФ відправляє до Білорусі. – Ред.) нічого не вирішують, це – підготовча команда. Там всі контракти на відновлення чи реконструкцію залізничної інфраструктури на два місяці. Тобто десь до грудня.

Але якщо вони зможуть перекинути до Білорусі ще 100 тис. людей і створити там 120-тисячне угрупування та озброїти його, тоді ми можемо казати про реальну загрозу повторного вторгнення російських військ з території Білорусі.

Це можливо не раніше грудня. Також треба розуміти, що сьогодні такого вторгнення, як було 24 лютого, вже не буде. Ніхто не дасть вторгатися.

Ми будемо чинити опір, починаючи з лінії державного кордону. І білоруси повинні усвідомлювати, що ми будемо наносити вогневе ураження противнику, який намагатиметься вторгнутися на всю глибину досяжності наших вогневих засобів.

Тому, якщо буде друга спроба вторгнення, війна почнеться на території Білорусі.

– Розвідка НАТО повідомляє про зникнення з бази російського підводного атомного човна і побоюється, що РФ планує вперше в історії випробувати суперторпеду Посейдон, яку називають зброєю Апокаліпсису. Наскільки це правда?

– Це чергова гра країн – членів НАТО з РФ. Вони показують: підводний човен міг вийти з бази, але він не міг зникнути. У цьому ж повідомленні США кажуть, що з’ясують, куди прямує цей човен.

Тому немає ніякого “зникнення”. Насправді вони просто дають зрозуміти Москві, що чітко і жорстко контролюють пересування будь-яких носіїв ядерної зброї РФ.

Зробити це непомітно сьогодні – неможливо, повірте. Всі носії, особливо такі стратегічні, як підводні атомні човни, на жорсткому контролі. Всі місця зберігання ядерної зброї – також.