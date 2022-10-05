Октябрь, 05 в 11:34

Президент Владимир Зеленский призвал к созданию Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления перед участниками публичных дебатов Война и закон, проходящих в рамках мероприятия Ночь права в Париже.

— Чтобы и первоначальное преступление вооруженной агрессии получило справедливый ответ, мы должны дополнить деятельность Международного уголовного суда. Должен быть создан Специальный трибунал относительно преступления агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все другие существующие судебные институты мира, — сказал он.

Зеленский отметил, что руководство России за лживыми рассказами о государственном суверенитете скрывается от справедливой ответственности за совершенное, но это нужно преодолеть.

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По словам главы государства, проект создания Специального трибунала недавно был представлен в Киеве дипломатам из стран – наших партнеров.

— Когда мы создадим Спецтрибунал относительно российской агрессии, то уже сам факт подготовки обвинительных актов и выдача ордеров на арест тех, кто спланировал и приказал начать эту агрессию, будет самым мощным сигналом всем другим потенциальным агрессорам в мире, что война неизбежно наказывается, а виновные притягиваются к ответственности, — сказал Зеленский, пригласив Францию, в частности ее Конституционный совет, активно присоединиться к переговорам по созданию Спецтрибунала.