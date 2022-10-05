Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо агресії РФ проти України

Жовтень, 05 в 11:34

Президент Володимир Зеленський закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів агресії проти України.

Про це він заявив під час онлайн-виступу перед учасниками публічних дебатів Війна і закон, які відбуваються у рамках заходу Ніч права в Парижі.

– Щоб і первісний злочин збройної агресії отримав справедливу відповідь, ми маємо доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду. Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу, – сказав він.

Зеленський наголосив на тому, що керівництво Росії за брехливими розповідями про державний суверенітет ховається від справедливої відповідальності за скоєне, але це потрібно подолати.

Зараз дивляться

За словами глави держави, проєкт створення Спеціального трибуналу нещодавно був представлений у Києві дипломатам з країн – наших партнерів.

– Коли ми створимо Спецтрибунал щодо російської агресії, то вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто спланував і наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі, що війна неминуче карається, а винні притягуються до відповідальності, – сказав Зеленський, запросивши Францію, зокрема її Конституційну раду, активно долучитися до переговорів щодо заснування Спецтрибуналу.