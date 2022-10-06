Вийшло ще гірше: Маск хотів виправдатись і виклав карту політичних уподобань українців за 2012 рік

Жовтень, 06 в 13:46

Засновник Tesla та Space X Ілон Маск, який три дні тому закликав віддати Крим РФ, у дивний спосіб вирішив згладити негативне враження від попереднього твіту, опублікувавши у Twitter карту електоральних настроїв українців за підсумками парламентських виборів 2012 року.

Мільярдер зробив це у відповідь на закиди американського сенатора Ліндсі Грема.

На цій карті синім кольором виділено округи на сході та півдні країни, де проголосували за проросійську Партію регіонів, якої вже не існує.

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– Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії, – пише він.

Водночас зауважує, що “не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів”.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there. Most of Ukraine unequivocally wants to be part of Ukraine, but some eastern portions have Russian majorities and prefer Russia. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Заяви Маска знову спричинили швал критичних коментарів. Зокрема політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро опублікував карту 1991 року, коли на референдумі усі регіони України проголосували за незалежність.

Скандальний твіт знову спричинив безліч мемів та фотожаб на Ілона Маска.

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск 3 жовтня у Twitter запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Він також додав голосування з варіантами відповідей. Після цього акції Tesla впали майже на 9%, а користувачі мережі різко відповіли американському мільярдеру.