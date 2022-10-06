Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вийшло ще гірше: Маск хотів виправдатись і виклав карту політичних уподобань українців за 2012 рік

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Засновник Tesla та Space X Ілон Маск, який три дні тому закликав віддати Крим РФ, у дивний спосіб вирішив згладити негативне враження від попереднього твіту, опублікувавши у Twitter карту електоральних настроїв українців за підсумками парламентських виборів 2012 року.

Мільярдер зробив це у відповідь на закиди американського сенатора Ліндсі Грема.

На цій карті синім кольором виділено округи на сході та півдні країни, де  проголосували за проросійську Партію регіонів, якої вже не існує.

Зараз дивляться

– Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії, – пише він.

Водночас зауважує, що “не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів”.

 

 

Заяви Маска знову спричинили швал критичних коментарів. Зокрема політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро опублікував карту 1991 року, коли на референдумі усі регіони України проголосували за незалежність.

Скандальний твіт знову спричинив безліч мемів та фотожаб на Ілона Маска.

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск 3 жовтня у Twitter запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Він також додав голосування з варіантами відповідей. Після цього акції Tesla впали майже на 9%, а користувачі мережі різко відповіли американському мільярдеру.

Читайте
Цей день настав, ми купуємо Tesla: мережа "вибухнула" мемами на тлі заяв Ілона Маска

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка