Вийшло ще гірше: Маск хотів виправдатись і виклав карту політичних уподобань українців за 2012 рік

Засновник Tesla та Space X Ілон Маск, який три дні тому закликав віддати Крим РФ, у дивний спосіб вирішив згладити негативне враження від попереднього твіту, опублікувавши у Twitter карту електоральних настроїв українців за підсумками парламентських виборів 2012 року.

Мільярдер зробив це у відповідь на закиди американського сенатора Ліндсі Грема.

На цій карті синім кольором виділено округи на сході та півдні країни, де проголосували за проросійську Партію регіонів, якої вже не існує.

Водночас зауважує, що “не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів”.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there.

Most of Ukraine unequivocally wants to be part of Ukraine, but some eastern portions have Russian majorities and prefer Russia.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022