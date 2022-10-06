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Факти / Україна

Зі зв’язаними руками і травмами: на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Зі зв’язаними руками і травмами: на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків
Фото: Офіс генпрокурора

У звільненому від російських окупантів селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

За інформацією Офісу генпрокурора, правоохоронці саме оглядали цех з виготовлення цегли. Два тіла чоловіків зі звязаними руками та слідами катувань знайшли біля металевого циліндрового барабану.

У одного із загиблих виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого — слід від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні, а також рана на голові.

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Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зі зв’язаними руками і травмами: на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків / 4 фотографии

Нагадаємо, днями на Харківщині у звільненому селі Піски-Радьківські правоохоронці виявили ще одну катівню окупантів.

У погребі одного з будинків російські загарбники знущались над місцевими жителями.

Джерело: Офіс генпрокурора
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