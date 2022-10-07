65 мобилизованных пропали без вести: перехват разговора оккупанта с женой
Российский военный в телефонном разговоре с женой рассказал, что на второй день по прибытии пропали сразу 65 мобилизованных.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват.
– У нас 60 человек пропало без вести…65. Из мобилизованных. Только приехали и на другой день пропали, – жалуется он.
Ранее украинская разведка сообщала, что в оккупированном Севастополе забирают водителей скорой и трактористов. Мобилизованных размещают в военном городке 810 бригады морской пехоты.
Перед отправкой на войну с ними проводятся специальные занятия по политической подготовке, на которых убеждают, что им якобы не придется участвовать в реальных боевых действиях — они должны просто “пострелять для вида”, что взрывы в Крыму “согласованы с Путиным” и все “под контролем”.
Фото: ГУР