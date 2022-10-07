Жовтень, 07 в 11:27

Російський військовий у телефонній розмові з дружиною розповів, що на другий день після прибуття зникли одразу 65 мобілізованих.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення.

– У нас 60 человек пропало без вести…65. Из мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали, – жаліється він.

Зараз дивляться

Раніше українська розвідка повідомляла, що в окупованому Севастополі забирають водіїв швидкої та трактористів. Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810 бригади морської піхоти.

Перед відправкою на війну з ними проводяться спеціальні заняття з політичної підготовки, на яких переконують, що їм нібито не доведеться брати участь у реальних бойових діях – вони мають просто “постріляти для виду”, що вибухи в Криму “узгоджені з Путіним” і все “під контролем”.

Фото: ГУР