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Факты / Україна

Эстония анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Валентина Летяк, редактор ленты
Естонія прапор
Фото: Unsplash

На следующей неделе правительство Эстонии примет решение о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Праге.

– У Украины есть инициатива на поле боя. И мы все должны сделать больше для того, чтобы она могла освободить больше своих территорий. Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине больше боеприпасов, зимнего и индивидуального снаряжения, — написала Каллас в Twitter.

 

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