Эстония анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Октябрь, 07 в 17:43

На следующей неделе правительство Эстонии примет решение о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Праге.

– У Украины есть инициатива на поле боя. И мы все должны сделать больше для того, чтобы она могла освободить больше своих территорий. Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине больше боеприпасов, зимнего и индивидуального снаряжения, — написала Каллас в Twitter.

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My call at informal #EUCO is clear. #Ukraine has momentum on the battlefield. We must all do more now so it can free its territories. That’s why Estonia will decide next week on a new military aid package. We’ll give Ukraine more ammunition, winter and individual equipment. pic.twitter.com/GIsBHCnCwf — Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2022

Эстония на этой неделе передала ВСУ дроны, которые в июле этого года россиянин с двойным гражданством пытался вывезти из страны для российской армии.