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Факти / Україна

Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Естонія прапор
Фото: Unsplash

Наступного тижня уряд Естонії ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги.

Про про це повідомила прем’єр-міністр країни Кая Каллас перед неформальним самітом лідерів ЄС у Празі.

– Україна має ініціативу на полі бою. І ми всі маємо зробити більше для того, щоб вона могла звільнити більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження, – написала Каллас у Twitter.

 

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Естонія цього тижня передала ЗСУ дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

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