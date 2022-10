Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Наступного тижня уряд Естонії ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги.

Про про це повідомила прем’єр-міністр країни Кая Каллас перед неформальним самітом лідерів ЄС у Празі.

My call at informal #EUCO is clear. #Ukraine has momentum on the battlefield. We must all do more now so it can free its territories.

That’s why Estonia will decide next week on a new military aid package.

We’ll give Ukraine more ammunition, winter and individual equipment. pic.twitter.com/GIsBHCnCwf

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2022