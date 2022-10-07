Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Жовтень, 07 в 17:43

Наступного тижня уряд Естонії ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги.

Про про це повідомила прем’єр-міністр країни Кая Каллас перед неформальним самітом лідерів ЄС у Празі.

– Україна має ініціативу на полі бою. І ми всі маємо зробити більше для того, щоб вона могла звільнити більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження, – написала Каллас у Twitter.

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My call at informal #EUCO is clear. #Ukraine has momentum on the battlefield. We must all do more now so it can free its territories. That’s why Estonia will decide next week on a new military aid package. We’ll give Ukraine more ammunition, winter and individual equipment. pic.twitter.com/GIsBHCnCwf — Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2022

Естонія цього тижня передала ЗСУ дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.