Ракетный обстрел Запорожья: из-под завалов извлекли тела уже 11 человек
В Запорожье вторые сутки длятся аварийно-спасательные работы после того, как Россия выпустила модифицированные ракеты типа С-300 по жилым домам.
На местах работают 45 спасателей.
Для разборки завалов привлечены 12 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также пять единиц техники коммунальных служб.
Из-под завалов пятиэтажного жилого дома извлечены тела восьми человек.
Шестерых человек удалось спасти. Пятеро из них сейчас находятся в больницах.
Под завалами четырехэтажного жилого дома обнаружили тела трех человек.
Спасены 15 человек, из них восемь госпитализированы.
Всего спасен 21 человек. Погибли 11 человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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