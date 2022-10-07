Октябрь, 07 в 8:10

В Запорожье вторые сутки длятся аварийно-спасательные работы после того, как Россия выпустила модифицированные ракеты типа С-300 по жилым домам.

Ракетный обстрел Запорожья: из-под завалов извлекли тела уже 11 человек / 3 фотографии

На местах работают 45 спасателей.

Для разборки завалов привлечены 12 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также пять единиц техники коммунальных служб.

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Из-под завалов пятиэтажного жилого дома извлечены тела восьми человек.

Шестерых человек удалось спасти. Пятеро из них сейчас находятся в больницах.

Под завалами четырехэтажного жилого дома обнаружили тела трех человек.

Спасены 15 человек, из них восемь госпитализированы.

Всего спасен 21 человек. Погибли 11 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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