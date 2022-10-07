Жовтень, 07 в 8:10

У Запоріжжі другу добу тривають аварійно-рятувальні роботи після того, як Росія випустила модифіковані ракети типу С-300 по житлових будинках.

Ракетний обстріл Запоріжжя: під завалами знайшли тіла вже 11 людей / 3 фотографии

На місцях працюють 45 рятувальників.

Для розбирання завалів залучено 12 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також п’ять одиниць техніки комунальних служб.

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Із-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку дістали тіла восьми осіб.

Шістьох людей вдалося врятувати. П’ятеро з них зараз перебувають у лікарнях.

Під завалами чотириповерхового житлового будинку знайшли тіла трьох людей.

Врятовано 15 осіб, із них вісьмох госпіталізували.

Усього врятовано 21 людину. Загинуло 11 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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