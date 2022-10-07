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Факты / Україна

Уничтожили в считанные секунды: украинские зенитчики сбили два беспилотника

Татьяна Забожко, редактор ленты
Знищення безпілотника 6 жовтня 2022

Зенитчики Воздушного командования Центр уничтожили два российских беспилотника.

Видео успешной работы военнослужащих вечером 6 октября продемонстрировали в Воздушных силах ВСУ.

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На кадрах видно, как украинские защитники успешно ликвидируют вражескую цель.

Какой тип беспилотника был уничтожен, еще выясняется.

Как отметили в ВСУ, зенитно-ракетный полк Воздушного командования Центр выполнял боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений Юг и Восток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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