Октябрь, 07 в 6:51

Зенитчики Воздушного командования Центр уничтожили два российских беспилотника.

Видео успешной работы военнослужащих вечером 6 октября продемонстрировали в Воздушных силах ВСУ.

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На кадрах видно, как украинские защитники успешно ликвидируют вражескую цель.

Какой тип беспилотника был уничтожен, еще выясняется.

Как отметили в ВСУ, зенитно-ракетный полк Воздушного командования Центр выполнял боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений Юг и Восток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ