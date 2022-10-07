Уничтожили в считанные секунды: украинские зенитчики сбили два беспилотника
Зенитчики Воздушного командования Центр уничтожили два российских беспилотника.
Видео успешной работы военнослужащих вечером 6 октября продемонстрировали в Воздушных силах ВСУ.
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На кадрах видно, как украинские защитники успешно ликвидируют вражескую цель.
Какой тип беспилотника был уничтожен, еще выясняется.
Как отметили в ВСУ, зенитно-ракетный полк Воздушного командования Центр выполнял боевые задачи в оперативном подчинении воздушных соединений Юг и Восток.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ