Знищили за лічені секунди: українські зенітники збили два безпілотники

Жовтень, 07 в 6:51

Зенітники Повітряного командування Центр знищили два російські безпілотники.

Відео успішної роботи військовослужбовців увечері 6 жовтня продемонстрували в Повітряних силах ЗСУ.

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На кадрах видно, як українські захисники успішно ліквідують ворожу ціль.

Який тип безпілотників було знищено, ще з’ясовується.

Як наголосили в ЗСУ, зенітно-ракетний полк Повітряного командування Центр виконував бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з’єднань Південь та Схід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ