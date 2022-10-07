Знищили за лічені секунди: українські зенітники збили два безпілотники
Зенітники Повітряного командування Центр знищили два російські безпілотники.
Відео успішної роботи військовослужбовців увечері 6 жовтня продемонстрували в Повітряних силах ЗСУ.
Зараз дивляться
На кадрах видно, як українські захисники успішно ліквідують ворожу ціль.
Який тип безпілотників було знищено, ще з’ясовується.
Як наголосили в ЗСУ, зенітно-ракетний полк Повітряного командування Центр виконував бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряних з’єднань Південь та Схід.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ