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Факты / Україна

Чем могли ударить по Крымскому мосту: Арестович назвал версии

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live прокомментировал взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Он откинул версии, что удар был нанесен ракетными системами и беспилотниками, так как это самый защищенный район по ПВО.

— Характер взрыва был бы совсем другой. Какая ракета даст такую силу? Совсем другая история, масштаб, направленность другая. И ракета была бы видна. Она не пройдет на таком расстоянии, чтоб ее не зафиксировали камеры. Это исключено, все эти ракеты, прочие подрывы, дрейфующие баржи и подводные взрывы — это все ерунда, — говорит Арестович.

Советник считает, что мост подорвали силовые структуры и правящие элиты РФ.

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— И версия будет примерно такая — они скажут, что играется 1905 год, проигрыш в войне и часть царской “охранки” решает попугать народ. У меня ощущение, что этот подрыв будет водоразделом с внешней ориентированности России в этой войне на внутреннюю, — говорит он.

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Источник: Офис президента
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