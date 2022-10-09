Чем могли ударить по Крымскому мосту: Арестович назвал версии

Октябрь, 08 в 23:19

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live прокомментировал взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Он откинул версии, что удар был нанесен ракетными системами и беспилотниками, так как это самый защищенный район по ПВО.

— Характер взрыва был бы совсем другой. Какая ракета даст такую силу? Совсем другая история, масштаб, направленность другая. И ракета была бы видна. Она не пройдет на таком расстоянии, чтоб ее не зафиксировали камеры. Это исключено, все эти ракеты, прочие подрывы, дрейфующие баржи и подводные взрывы — это все ерунда, — говорит Арестович.

Советник считает, что мост подорвали силовые структуры и правящие элиты РФ.

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