Чим могли вдарити по Кримському мосту: Арестович назвав версії
Радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live прокоментував вибух на Кримському мосту 8 жовтня.
Він відкинув версії, що удар завдали ракетними системами та безпілотниками, оскільки це найзахищеніший район з точки зору ППО.
– Характер вибуху був би зовсім інший. Яка ракета матиме таку силу? Зовсім інша історія, масштаб, спрямованість інша. І ракету було б видно. Вона не пройде на такій відстані, щоб її не зафіксували камери. Це виключено, всі ці ракети, інші підриви, баржі, що дрейфують, і підводні вибухи – це все нісенітниця, – каже Арестович.
Радник вважає, що міст підірвали силові структури та правлячі еліти РФ.
– І версія буде приблизно така – вони скажуть, що грає 1905 рік, програш у війні і частина царської “охоронки” вирішує налякати народ. У мене відчуття, що цей підрив буде вододілом із зовнішньої орієнтованості Росії у цій війні на внутрішню, – каже він.