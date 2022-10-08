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Факты / Україна

Густой дым и детонация боеприпасов: на станции Карань возле Мариуполя раздались взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
вибухи Донецька область

В субботу, 8 октября, на железнодорожной станции Карань, расположенной возле Мариуполя, раздались мощные взрывы.

Об очередном “хлопке” в Донецкой области сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он обнародовал видео, на котором слышны взрывы и видно, как вверх поднимается густой дым.

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— Станция Корень. Донецкая область. Хлопок! 50 км от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе! Слава Украине! – написал он.

В сети предполагают, что на железнодорожной станции оккупанты разместили свой склад с вооружением или разгружали вагоны с боеприпасами, когда там раздались взрывы.

Напомним, что сегодня масштабный пожар произошел и в оккупированном Донецке.

По данным местных жителей, огонь бушует в Кировском районе города на складах типографии. Рядом расположен оптовый рынок. Что стало причиной возгорания и был ли перед этим взрыв, на данный момент неизвестно.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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