Жовтень, 08 в 18:44

У суботу, 8 жовтня, на залізничній станції Карань, що розташована біля Маріуполя, пролунали потужні вибухи.

Про чергову “бавовну” на Донеччині повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відео, на якому чутно вибухи та видно, як вгору підіймається густий дим.

Зараз дивляться

– Станція Карань. Донецька область. Бавовна! 50 кілометрів від Маріуполя. Який прекрасний день! Маріуполь ближче та ближче! Слава Україні! – написав він.

У мережі припускають, що на залізничній станції окупанти розмістили свій склад з озброєнням або ж розвантажували вагони з боєприпасами, коли там пролунали вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні масштабна пожежа сталася і в окупованому Донецьку.

За даними місцевих жителів, вогонь вирує у Кіровському районі міста на складах друкарні. Поряд розташований гуртовий ринок. Що стало причиною займання та чи був перед цим вибух, наразі невідомо.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.