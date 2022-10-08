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Факты / Україна

За ударом по Крымскому мосту может стоять СБУ — Washington Post

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
За ударом по Крымскому мосту может стоять СБУ — Washington Post

За атакой Керченского моста якобы стоят спецслужбы Украины.

Об этом The Washington Post сообщил представитель украинского правительства.

Однако стоит отметить, что Киев воздержался от заявления о том, что Украина несет ответственность за удар.

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Напомним, что утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Керченского моста произошел взрыв, в результате чего вспыхнул мощный пожар.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу  поздравил “украинские спецслужбы” с этим событием.

А военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что взрыв на мосту снизит темпы перекидывания российской армии на временно оккупированную территорию Украины. Он отметил, что более 70% обеспечения подразделений РФ на Юге происходило именно через Крым.

Источник: The Washington Post
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