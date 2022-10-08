За ударом по Крымскому мосту может стоять СБУ — Washington Post
За атакой Керченского моста якобы стоят спецслужбы Украины.
Об этом The Washington Post сообщил представитель украинского правительства.
Однако стоит отметить, что Киев воздержался от заявления о том, что Украина несет ответственность за удар.
Напомним, что утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Керченского моста произошел взрыв, в результате чего вспыхнул мощный пожар.
При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил “украинские спецслужбы” с этим событием.
А военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что взрыв на мосту снизит темпы перекидывания российской армии на временно оккупированную территорию Украины. Он отметил, что более 70% обеспечения подразделений РФ на Юге происходило именно через Крым.