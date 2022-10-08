За ударом по Кримському мосту може стояти СБУ – Washington Post

Жовтень, 08 в 18:32

За атакою Керченського мосту нібито стоять спецслужби України.

Про це The Washington Post нібито повідомив представник українського уряду.

Проте, варто зазначити, що Київ утримався від заяви про те, що Україна несе відповідальність за удар.

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Нагадаємо, що вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Керченського мосту стався вибух, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа.

При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу привітав “українські спецслужби” з цією подією.

Крім того, військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що вибух на мосту зменшить темпи перекидання російської армії на тимчасово окуповану територію України. Він зазначив, що понад 70% забезпечення підрозділів РФ на Півдні відбувалося саме через Крим.