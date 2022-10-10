Жовтень, 10 в 15:02

Російські окупанти планували ракетні удари по Києву та інших містах України ще з початку жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що вказівку з Кремля щодо підготовки масованих ракетних ударів росіяни отримали ще 2 та 3 жовтня.

– Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 8 жовтня на аеродром Оленья з аеродрому Енгельс було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

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– На зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет з 40 ракетами Калібр. Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, – додали в ГУР.

Зазначимо, що вранці 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ять людей, 51 отримали поранення.

Найбільше ударів ворог завдав по правому берегу столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах. Також вибухи лунали у Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі.