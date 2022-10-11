Октябрь, 11 в 15:15

Армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы избежать непосредственного участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона на телеканале FreeДом.

– Лукашенко провозглашает политические заявления. Но армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы не участвовать в этой войне. Я напомню, что они до сих пор отдают не только технику с длительного хранения, они вывезли еще эшелоны боеприпасов, передали их РФ, — отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не решился на мобилизацию и ограничился раздачей повесток и проверкой системы оповещения военкоматов.

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– То есть белорусская армия на сегодняшний день не готовится к войне, она делает все, чтобы не быть готовой к войне, — уточнил Жданов.

Он обратил внимание на то, что Лукашенко уже 20 лет “водит за нос” Путина в вопросе создания так называемого Союзного государства и никак не подписывает финальный документ. Аналогичную тактику белорусский диктатор применяет и в вопросе войны.

По словам Жданова, те, кто планируют военные операции РФ, должны понимать, что армия Беларуси может не выполнить поставленные задачи. В таком случае произойдет полный провал операции по вторжению.

Военный эксперт также рассказал, что в настоящее время в Беларуси присутствуют ракетные войска РФ: бригады ракетных комплексов Искандер вдоль границы, несколько дивизионов комплексов ПВО С-300, С-400, две радиолокационные станции большого радиуса действия и обслуживающий персонал.

– А в основном военных там нет. Должна приехать рабочая “команда” в составе 20 тыс. человек. Я думаю, что она приедет к концу реконструкции структуры железной дороги, там контракты на конец ноября подписаны о завершении работ, — добавил Жданов.

Комментируя планы РФ разместить в Беларуси 120 тыс. военных, эксперт сообщил, что начало формирования такой группировки войск будет не раньше декабря.

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Кроме того, Жданов считает “достаточно высокой” вероятность нанесения Украиной точечного удара по месту дислокации российских войск на территории Беларуси.

– У военных это называется легитимной целью. То есть, если существует прямая угроза военного вторжения или нанесения огневых ударов со стороны территории противника, то объекты, с которых наносятся эти удары, считаются легитимной целью. И мы вполне можем их (удары, – Ред.) наносить. Для этого просто нужно дать приказ войскам и иметь виды вооружения, которые будут доставать в эти районы, — проинформировал он.

Жданов подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы Украины готовы отразить вторжение на границе с Беларусью. И де-факто боевые действия, если белорусская армия все же решит вторгнуться, начнутся на территории северной страны-соседи, что может стать сдерживающим фактором для Лукашенко.

4 октября Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне РФ против Украины, но не отправляет белорусских военных в зону боевых действий.

10 октября Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь договорились о разворачивании региональной группировки войск.

В украинской разведке на днях сообщали, что РФ пытается втянуть Беларусь в открытую полномасштабную войну против нашего государства.