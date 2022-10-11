Белорусская армия делает все, чтобы не быть готовой к войне против Украины – Жданов
Армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы избежать непосредственного участия в полномасштабной войне против Украины.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона на телеканале FreeДом.
– Лукашенко провозглашает политические заявления. Но армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы не участвовать в этой войне. Я напомню, что они до сих пор отдают не только технику с длительного хранения, они вывезли еще эшелоны боеприпасов, передали их РФ, — отметил Жданов.
Эксперт напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пока не решился на мобилизацию и ограничился раздачей повесток и проверкой системы оповещения военкоматов.
– То есть белорусская армия на сегодняшний день не готовится к войне, она делает все, чтобы не быть готовой к войне, — уточнил Жданов.
Он обратил внимание на то, что Лукашенко уже 20 лет “водит за нос” Путина в вопросе создания так называемого Союзного государства и никак не подписывает финальный документ. Аналогичную тактику белорусский диктатор применяет и в вопросе войны.
По словам Жданова, те, кто планируют военные операции РФ, должны понимать, что армия Беларуси может не выполнить поставленные задачи. В таком случае произойдет полный провал операции по вторжению.
Военный эксперт также рассказал, что в настоящее время в Беларуси присутствуют ракетные войска РФ: бригады ракетных комплексов Искандер вдоль границы, несколько дивизионов комплексов ПВО С-300, С-400, две радиолокационные станции большого радиуса действия и обслуживающий персонал.
– А в основном военных там нет. Должна приехать рабочая “команда” в составе 20 тыс. человек. Я думаю, что она приедет к концу реконструкции структуры железной дороги, там контракты на конец ноября подписаны о завершении работ, — добавил Жданов.
Комментируя планы РФ разместить в Беларуси 120 тыс. военных, эксперт сообщил, что начало формирования такой группировки войск будет не раньше декабря.
Кроме того, Жданов считает “достаточно высокой” вероятность нанесения Украиной точечного удара по месту дислокации российских войск на территории Беларуси.
– У военных это называется легитимной целью. То есть, если существует прямая угроза военного вторжения или нанесения огневых ударов со стороны территории противника, то объекты, с которых наносятся эти удары, считаются легитимной целью.
И мы вполне можем их (удары, – Ред.) наносить. Для этого просто нужно дать приказ войскам и иметь виды вооружения, которые будут доставать в эти районы, — проинформировал он.
Жданов подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы Украины готовы отразить вторжение на границе с Беларусью. И де-факто боевые действия, если белорусская армия все же решит вторгнуться, начнутся на территории северной страны-соседи, что может стать сдерживающим фактором для Лукашенко.
4 октября Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне РФ против Украины, но не отправляет белорусских военных в зону боевых действий.
10 октября Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь договорились о разворачивании региональной группировки войск.
В украинской разведке на днях сообщали, что РФ пытается втянуть Беларусь в открытую полномасштабную войну против нашего государства.