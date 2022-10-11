Білоруська армія робить все, щоб не бути готовою до війни проти України – Жданов
Армія Білорусі на сьогодні робить все, щоб уникнути безпосередньої участі у повномасштабній війні проти України.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону на телеканалі FreeДом.
– Лукашенко проголошує політичні заяви. Але армія Білорусі на сьогодні робить усе, щоб не брати участі в цій війні. Я нагадаю, що вони віддають досі не лише техніку з тривалого зберігання, вони вивезли ще ешелони боєприпасів, передали їх РФ, – зазначив Жданов.
Експерт нагадав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки що не наважився на мобілізацію й обмежився роздачею повісток і перевіркою системи оповіщення військкоматів.
– Тобто білоруська армія на сьогодні не готується до війни, вона робить все, щоб не бути готовою до війни, – уточнив Жданов.
Він звернув увагу на те, що Лукашенко вже 20 років “водить за ніс” Путіна в питанні створення так званої Союзної держави і ніяк не підписує фінальний документ. Аналогічну тактику білоруський диктатор застосовує і в питанні війни.
За словами Жданова, ті, хто планують військові операції РФ, повинні розуміти, що армія Білорусі може не виконати поставлених завдань. У такому разі відбудеться повний провал операції з вторгнення.
Військовий експерт також розповів, що наразі в Білорусі присутні ракетні війська РФ: бригади ракетних комплексів Іскандер уздовж кордону, кілька дивізіонів комплексів ППО С-300, С-400, дві радіолокаційні станції великого радіусу дії та обслуговуючий персонал.
– А в основному військових там немає. Має приїхати робоча “команда” в складі 20 тис. осіб. Я думаю, що вона приїде на кінець реконструкції структури залізниці, там контракти на кінець листопада підписані щодо завершення робіт, – додав Жданов.
Коментуючи плани РФ розмістити в Білорусі 120 тис. військових, експерт повідомив, що початок формування такого угруповання військ буде не раніше грудня.
Крім того, Жданов вважає “достатньо високою” вірогідність нанесення Україною точкового удару по місцю дислокації російських військ на території Білорусі.
– У військових це називається легітимною ціллю. Тобто якщо існує пряма загроза військового вторгнення чи завдання вогневих ударів з боку території противника, то об’єкти, з яких наносяться ці удари, вважаються легітимною ціллю.
І ми цілком можемо їх (удари, – Ред.) завдавати. Для цього просто потрібно дати наказ військам і мати види озброєння, які діставатимуть до цих районів, – поінформував він.
Жданов наголосив, що сьогодні Збройні сили України готові відбити вторгнення на кордоні з Білоруссю. І де-факто бойові дії, якщо білоруська армія все ж вирішить вторгнутися, розпочнуться на території північної країни-сусіда, що може стати стримуючим фактором для Лукашенка.
4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні РФ проти України, але не відправляє білоруських військових у зону бойових дій.
10 жовтня Лукашенко оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.
В українській розвідці днями повідомляли, що РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту повномасштабну війну проти нашої держави.