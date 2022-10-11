Жовтень, 11 в 15:15

Армія Білорусі на сьогодні робить все, щоб уникнути безпосередньої участі у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону на телеканалі FreeДом.

– Лукашенко проголошує політичні заяви. Але армія Білорусі на сьогодні робить усе, щоб не брати участі в цій війні. Я нагадаю, що вони віддають досі не лише техніку з тривалого зберігання, вони вивезли ще ешелони боєприпасів, передали їх РФ, – зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки що не наважився на мобілізацію й обмежився роздачею повісток і перевіркою системи оповіщення військкоматів.

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– Тобто білоруська армія на сьогодні не готується до війни, вона робить все, щоб не бути готовою до війни, – уточнив Жданов.

Він звернув увагу на те, що Лукашенко вже 20 років “водить за ніс” Путіна в питанні створення так званої Союзної держави і ніяк не підписує фінальний документ. Аналогічну тактику білоруський диктатор застосовує і в питанні війни.

За словами Жданова, ті, хто планують військові операції РФ, повинні розуміти, що армія Білорусі може не виконати поставлених завдань. У такому разі відбудеться повний провал операції з вторгнення.

Військовий експерт також розповів, що наразі в Білорусі присутні ракетні війська РФ: бригади ракетних комплексів Іскандер уздовж кордону, кілька дивізіонів комплексів ППО С-300, С-400, дві радіолокаційні станції великого радіусу дії та обслуговуючий персонал.

– А в основному військових там немає. Має приїхати робоча “команда” в складі 20 тис. осіб. Я думаю, що вона приїде на кінець реконструкції структури залізниці, там контракти на кінець листопада підписані щодо завершення робіт, – додав Жданов.

Коментуючи плани РФ розмістити в Білорусі 120 тис. військових, експерт повідомив, що початок формування такого угруповання військ буде не раніше грудня.

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Крім того, Жданов вважає “достатньо високою” вірогідність нанесення Україною точкового удару по місцю дислокації російських військ на території Білорусі.

– У військових це називається легітимною ціллю. Тобто якщо існує пряма загроза військового вторгнення чи завдання вогневих ударів з боку території противника, то об’єкти, з яких наносяться ці удари, вважаються легітимною ціллю. І ми цілком можемо їх (удари, – Ред.) завдавати. Для цього просто потрібно дати наказ військам і мати види озброєння, які діставатимуть до цих районів, – поінформував він.

Жданов наголосив, що сьогодні Збройні сили України готові відбити вторгнення на кордоні з Білоруссю. І де-факто бойові дії, якщо білоруська армія все ж вирішить вторгнутися, розпочнуться на території північної країни-сусіда, що може стати стримуючим фактором для Лукашенка.

4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні РФ проти України, але не відправляє білоруських військових у зону бойових дій.

10 жовтня Лукашенко оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ.

В українській розвідці днями повідомляли, що РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту повномасштабну війну проти нашої держави.