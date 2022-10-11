Жовтень, 11 в 14:01

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону розповів про те, чи варто чекати на продовження віялових відключень у столиці, а також підрахував, скільки будівель постраждало в місті після ракетного обстрілу РФ.

– Після вчорашніх обстрілів постраждало 45 житлових будинків, об’єктів ЖКГ – 5, навчальних закладів – 6 (три школи, один дитячий садок та два приміщення позашкільної освіти). Також два об’єкти соціальної освіти, шість закладів культури та закладів охорони здоров’я – 5, дві адмінбудівлі, – перерахував він.

За словами мера, пошкодження у більшості будинків – це вибиті вибуховою хвилею шибки.

– Значних ушкоджень будинків не було. Переселення не потрібне, але тимчасово люди можуть виїхати до того моменту, доки не вставлять вікна… Ми зараз миттєво реагуємо. Закуплено плівку, якою ми затягуємо вікна, – повідомив Кличко.

Він зазначив, що часові рамки заміни вікон залежать від обсягів робіт, міська влада намагається зробити все у максимально короткі терміни.

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– Однак біля залізничного вокзалу розташована багатоповерхова будівля, яка повністю зі скла. Половина вікон там відсутня. Ось там роботи займуть трохи більше часу, – попередив мер.

За його словами, на сьогодні ситуація з електроенергією стабілізована.