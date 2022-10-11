Путин может послать своих военных в Киев даже пешком – Арестович
На территории Беларуси по состоянию на 11 октября пока нет достаточного количества военных для наступления в сторону Киева, но Россия в течение месяца может перебросить туда группировки из 15-20 тыс. мобилизованных.
О такой вероятности в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
Пока, говорит советник Офиса президента, Беларусь абсолютно не готова к наступлению.
Во-первых, российская армия вывезла более 100 тыс. единиц боеприпасов, вооружения и военной техники.
Во-вторых, белорусы “потратились” во время своих последних учений. В частности, Вооруженные силы РБ потратили моторесурс, топливо и т.д.
В-третьих, Беларусь абсолютно не хочет воевать, потому что не готова к мобилизации, не имеет оружия и формы.
Пока, говорит Алексей Арестович, Александр Лукашенко “шевелит усами и хмурит лоб, чтобы изобразить готовность для Путина”.
– Российских солдат в Беларуси практически нет. Там есть незначительное количество операторов “мопедов” (так украинцы прозвали иранские беспилотники типа Shahed из-за характерного звука, – Ред.). Но их десятки, даже не сотни, – отмечает советник Офиса президента.
Так что позитивная новость в том, что в ближайшее время нападения с Севера не будет, потому что на это не способны ни Вооруженные силы Беларуси, ни России, хотя последние и будут обещать это сделать.
– Плохая новость в том, что РФ в течение месяца способна пригнать в Беларусь группировки из 15-20 тыс. мобилизованных и стать на границе, чтобы Украина держала значительную часть войск и артиллерии в Киевской, Житомирской, Волынской областях, – предполагает Алексей Арестович.
При определенных условиях, добавляет советник Офиса президента, президент РФ Владимир Путин может даже пешком, без вооружения и военной техники, погнать эту группировку в сторону Киева с лозунгом Идите и берите, мы их всех убьем!
– Пойти могут, чтобы оттянуть наши войска, поэтому их придется держать на Севере. Но РФ просто заранее пошлет своих военных на смерть, – убежден Алексей Арестович.
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Фото: ГУР