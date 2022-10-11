Путін може послати своїх військових до Києва навіть пішки – Арестович

Жовтень, 11 в 1:40

На території Білорусі станом на 11 жовтня поки немає достатньої кількості військових для наступу в бік Києва, але Росія протягом місяця може перекинути туди угруповання із 15-20 тис. мобілізованих.

Про таку імовірність в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Поки, каже радник Офісу президента, Білорусь абсолютно не готова до наступу.

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По-перше, російська армія вивезла понад 100 тис. одиниць боєприпасів, озброєння та військової техніки.

По-друге, білоруси “втратились” під час своїх останніх навчань. Зокрема, Збройні сили РБ витратили моторесурс, паливо тощо.

По-третє, Білорусь абсолютно не хоче воювати, бо не готова до мобілізації, не має зброї та форми.

Поки, каже Олексій Арестович, Олександр Лукашенко “ворушить вусами, насуплюється, щоб зобразити готовність для Путіна”.

– Російських солдатів у Білорусі практично немає. Там є незначна кількість операторів “мопедів” (так українці прозвали іранські безпілотники типу Shahed через характерний звук, – Ред.). Але їх десятки, навіть не сотні, – зазначає радник Офісу президента.

Тож позитивна новина в тому, що найближчим часом нападу з Півночі не буде, бо на це не здатні ні Збройні сили Білорусі, ні Росії, хоча останні й обіцятимуть це зробити.

– Погана новина в тому, що РФ протягом місяця здатна пригнати до Білорусі угруповання із 15-20 тис. мобілізованих і стати на кордоні, щоб Україна тримала значну частину військ та артилерії в Київській, Житомирській, Волинській областях, – припускає Олексій Арестович.

За певних умов, додає радник Офісу президента, президент РФ Володимир Путін може навіть пішки, без озброєння та військової техніки, погнати це угруповання в бік Києва із гаслом Ідіть і беріть, ми їх усіх уб’ємо!

– Піти можуть, щоб відтягнути наші війська, тож їх доведеться тримати на Півночі. Але РФ просто завчасно пошле своїх військових на смерть, – переконаний Олексій Арестович.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР