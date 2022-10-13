Км 15 отдали, весь фронт отступает: оккупант о поражении РФ и высококачественном оружии ВСУ

Октябрь, 12 в 21:55

Военнослужащий России в перехваченном разговоре рассказывает о ситуации на фронте и о разнице в количестве и качестве двух армий.

— Логистики нет, ничего нет. Километром 15 отдали “немцам”. Весь фронт назад отступает, — делится российский солдат.

Также он рассказывает о нехватки в армии РФ авиации, нормального оружия и людей.

— Нам не дают башки поднять, они х*ярят со всего: танки, грады, ураганы, самолеты, вертолеты, минометы. Гаубицы у них *башут такие — пол-лесополосы подлетает. Пулеметы бросают нах*й, с*бываются, — говорит оккупант.

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К слову, в Генштабе сообщали, что Россия пытается компенсировать значительные потери за счет прошедших быструю подготовку мобилизованных и оснащает их шлемами советского образца и автоматами АК-12.