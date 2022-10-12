Шлемы советского образца и автоматы АК-12: РФ продолжает перекидывать мобилизованных в Украину

Октябрь, 12 в 19:55

Россия пытается компенсировать значительные потери за счет мобилизованных, прошедших ускоренную подготовку.

— Характерные признаки так называемого молодого пополнения: средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения, — говорится в сведении Генштаба.

Также сообщается, что ВСУ отразили атаки врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг пытается удержать оккупированные территории и сорвать активные действия сил обороны по отдельным направлениям.

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Противник обстреливает позиции украинских военных по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

РФ продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

— Продолжается комплексная проверка Вооруженных сил Республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение БПЛА Shahed-136 с территории Республики Беларусь, — сообщают в Генштабе.

На других направлениях оккупанты открывали огонь:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА;

— из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии;

— из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

— из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов; на Бахмутском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное; на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не проводил. Однако под огнем оказались более 20 населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении РФ обстреляла более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледарь, Спирное, Майорск и Красногоровка.

— Авиация сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА и 4 вертолета врага, — сообщает Генштаб.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону огневого поражения также попали позиции ПВО, РЭБ и другие военные цели.