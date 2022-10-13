Км 15 віддали, весь фронт відступає: окупант про поразку РФ та високоякісну зброю ЗСУ

Жовтень, 12 в 21:55

Військовослужбовець Росії у перехопленій розмові розповідає про ситуацію на фронті та про різницю у кількості та якості двох армій.

– Логістики немає, нічого немає. Кілометрів 15 віддали “німцям”. Весь фронт назад відступає, – каже він.

Також російський солдат розповідає про нестачу в армії РФ авіації, нормальної зброї та людей.

– Нам не дають голову підняти, вони х**рять з усього: танки, гради, урагани, літаки, гелікоптери, міномети. Гаубиці у них *башуть так – пів лісосмуги підлітає. Кулемети кидають нах*й, з*буються, – каже окупант.

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До речі, у Генштабі повідомляли, що Росія намагається компенсувати значні втрати за рахунок мобілізованих, які пройшли швидку підготовку, та оснащує так зване молоде поповнення шоломами радянського зразка та автоматами АК-12.