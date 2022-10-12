Жовтень, 12 в 3:33

Міжнародний кримінальний суд (МУС) проведе розслідування масованої російської атаки по містах України 10 жовтня.

Про це заявив головний прокурор МУС Карім Хан в інтерв’ю CNN.

– Закон має слугувати для вас запевненням, що в Україні та інших місцях буде день розплати, коли кожен порушник, кожна особа зі зброєю або ракетами, чи зі здатністю створити терор для найуразливіших, для наших наступних поколінь, зрозуміє, що прийшов час закону, – сказав Хан.

Він розповів, що співробітники його офісу під час обстрілу ховались в укритті разом з багатьма цивільними дітьми, чоловіками та жінками.

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– Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини, – додав Карім Хан.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 10 жовтня окупаційні війська РФ завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. В цей день протиповітряні системи оборони України змогли знищити 73 російські повітряні цілі. Станом на ранок 11 жовтня було відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок атак РФ.