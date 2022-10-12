Окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів: троє постраждалих, зокрема 6-річна дитина

Ворог сім разів накрив вогнем із Градів та важкої артилерії Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів. Один із них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі.

У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються, – йдеться у повідомленні.