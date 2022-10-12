Еще 16 САУ Zuzana: Берлин объявил о новом пакете военной помощи
Германия совместно с Норвегией и Данией передадут Украине 16 гаубиц словацкого производства Zuzana.
Об этом говорится на правительственном портале Федеративной Республики Германия.
Кроме 16 гаубиц Zuzana, Германия передаст Украине 130 полевых обогревателей и 36 машин скорой помощи.
Отдельно, по линии гуманитарной помощи, Германия передаст Украине 100 тысяч аптечек и 405 тысяч сухпайков.
Из соображений безопасности правительство ФРГ не разглашает информацию о способах и датах поставок.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 октября в Украину прибыли четыре новых РСЗО HIMARS и немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 231-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Jaro Nad