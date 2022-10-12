Октябрь, 12 в 1:24

Германия совместно с Норвегией и Данией передадут Украине 16 гаубиц словацкого производства Zuzana.

Об этом говорится на правительственном портале Федеративной Республики Германия.

Кроме 16 гаубиц Zuzana, Германия передаст Украине 130 полевых обогревателей и 36 машин скорой помощи.

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Отдельно, по линии гуманитарной помощи, Германия передаст Украине 100 тысяч аптечек и 405 тысяч сухпайков.

Из соображений безопасности правительство ФРГ не разглашает информацию о способах и датах поставок.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что 11 октября в Украину прибыли четыре новых РСЗО HIMARS и немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 231-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Jaro Nad