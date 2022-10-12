Ще 16 САУ Zuzana: Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги
Німеччина спільно з Норвегією та Данією передадуть Україні 16 гаубиць словацького виробництва Zuzana.
Про це йдеться на урядовому порталі Федеративної Республіки Німеччина.
Крім 16 гаубиць Zuzana, Німеччина передасть Україні 130 польових обігрівачів і 36 машин швидкої допомоги.
Окремо, по лінії гуманітарної допомоги, Німеччина передасть Україні 100 тисяч аптечок і 405 тисяч сухпайків.
З міркувань безпеки уряд ФРН не розголошує інформацію про способи і дати поставок.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 11 жовтня в Україну прибули чотири нові РСЗВ HIMARS і німецька система протиповітряної оборони IRIS-T.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Jaro Nad