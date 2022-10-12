Жовтень, 12 в 1:24

Німеччина спільно з Норвегією та Данією передадуть Україні 16 гаубиць словацького виробництва Zuzana.

Про це йдеться на урядовому порталі Федеративної Республіки Німеччина.

Крім 16 гаубиць Zuzana, Німеччина передасть Україні 130 польових обігрівачів і 36 машин швидкої допомоги.

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Окремо, по лінії гуманітарної допомоги, Німеччина передасть Україні 100 тисяч аптечок і 405 тисяч сухпайків.

З міркувань безпеки уряд ФРН не розголошує інформацію про способи і дати поставок.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 11 жовтня в Україну прибули чотири нові РСЗВ HIMARS і німецька система протиповітряної оборони IRIS-T.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Jaro Nad