Шоломи радянського зразку та автомати АК-12: РФ продовжує перекидувати мобілізованих в Україну

Жовтень, 12 в 19:55

Росія намагається компенсувати значні втрати за рахунок мобілізованих, які пройшли швидку підготовку.

– Характерні ознаки так званого “молодого поповнення”: засоби захисту, шоломи радянського зразкe та автомати АК-12, які мають дуже негативний досвід застосування, – йдеться у Генштабі.

ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог намагається утримати окуповані території та зірвати активні дії сил оборони за окремими напрямками.

Зараз дивляться

Противник обстрілює позиції українських військових по всій лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

РФ продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

– Продовжується комплексна перевірка ЗС Білорусі з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БПЛА Shahed-136 з території республіки Білорусь, – повідомляють у Генштабі.

На інших напрямках окупанти відкривали вогонь:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;

на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не проводив. Однак під вогнем опинилося понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку РФ обстріляла понад 40 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

– Авіація сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 ЗРК противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога, – повідомляє Генштаб.

Ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 боєприпаси. Крім того, до зони вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ та інші військові цілі.