Сильный пожар: оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины
Утром 12 октября российские оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины.
В частности, разрушения зафиксированы в Каменском районе. На месте вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Очередная атака на область. Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения, – написал он.
Когда спасатели укротят пламя, энергетики попытаются восстановить оборудование.
Глава ОВА призвал жителей области экономить электричество, поскольку сейчас это очень важно.
Напомним, что российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и вчера, 11 октября.
Они нанесли удар по объектам жизнеобеспечения в Павлоградском и Каменском районах. В результате “прилетов” много населенных пунктов осталось без света.
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