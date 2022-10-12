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Факты / Україна

Сильный пожар: оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины

Валентина Чорна, редактор ленты
Сильный пожар: оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины
Фото: ГСЧС

Утром 12 октября российские оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины.

В частности, разрушения зафиксированы в Каменском районе. На месте вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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— Очередная атака на область. Третий день российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения, – написал он.

Когда спасатели укротят пламя, энергетики попытаются восстановить оборудование.

Глава ОВА призвал жителей области экономить электричество, поскольку сейчас это очень важно.

Напомним, что российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и вчера, 11 октября.

Они нанесли удар по объектам жизнеобеспечения в Павлоградском и Каменском районах. В результате “прилетов” много населенных пунктов осталось без света.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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