Сильна пожежа: окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини
Вранці 12 жовтня російські окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.
Зокрема, руйнування зафіксовані у Кам’янському районі. На місці спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Вранці росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування, – написав він.
Коли рятувальники приборкають полум’я, енергетики спробують відновити обладнання.
Голова ОВА закликав жителів області заощаджувати електрику, оскільки зараз це дуже важливо.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини і вчора, 11 жовтня.
Вони завдали удару по об’єктах життєзабезпечення у Павлоградському та Кам’янському районах. Унаслідок “прильотів” багато населених пунктів залишилися без світла.
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