Жовтень, 12 в 12:32

Вранці 12 жовтня російські окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Зокрема, руйнування зафіксовані у Кам’янському районі. На місці спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зараз дивляться

– Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Вранці росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування, – написав він.

Коли рятувальники приборкають полум’я, енергетики спробують відновити обладнання.

Голова ОВА закликав жителів області заощаджувати електрику, оскільки зараз це дуже важливо.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини і вчора, 11 жовтня.

Вони завдали удару по об’єктах життєзабезпечення у Павлоградському та Кам’янському районах. Унаслідок “прильотів” багато населених пунктів залишилися без світла.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.