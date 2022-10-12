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Факти / Україна

Ухвалюються рішення щодо закриття неба: в ОП назвали Рамштайн-6 історичним

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ухвалюються рішення щодо закриття неба: в ОП назвали Рамштайн-6 історичним
Фото: Getty Images

Засідання Рамштайн-6 – історичне для України, адже на ньому ухвалюються рішення щодо закриття українського неба.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Черговий Рамштайн. Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО України – це те, що нам потрібно, – написав він.

Єрмак додав, що Київ – у постійному діалозі з нашими союзниками.

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Він розповів, що саме сучасні системи ППО для України були темою останніх розмов з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Під час зустрічі з журналістами перед початком засідання Рамштайн-6 генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що пріоритетом зустрічі є повітряна оборона України.

Він вказав, що Україні потрібні різні типи ППО: засоби протиповітряної оборони короткої та великої дальності, щоб перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети, дрони, різні системи для різних завдань.

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