Обесточены два района: оккупанты ударили по инфраструктуре Сумщины
Утром 12 октября российские оккупанты ударили из артиллерии по объектам инфраструктуры Сумщины.
В результате вражеской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии в Сумском и Шосткинском районах.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
— Имеем, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Графики веерных отключений обнародуют как только будет возможность составить их с технической точки зрения, – написал он.
Напомним, что сегодня враг также нанес удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.
Разрушения зафиксированы в Каменском районе. На месте вспыхнул сильный пожар.
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