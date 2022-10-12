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Факты / Україна

Обесточены два района: оккупанты ударили по инфраструктуре Сумщины

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 12 октября российские оккупанты ударили из артиллерии по объектам инфраструктуры Сумщины.

В результате вражеской атаки произошло аварийное отключение электроэнергии в Сумском и Шосткинском районах.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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— Имеем, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Графики веерных отключений обнародуют как только будет возможность составить их с технической точки зрения, – написал он.

Напомним, что сегодня враг также нанес удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

Разрушения зафиксированы в Каменском районе. На месте вспыхнул сильный пожар.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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