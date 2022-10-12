Жовтень, 12 в 14:09

Вранці 12 жовтня російські окупанти вдарили з артилерії по об’єктах інфраструктури Сумщини.

Внаслідок ворожої атаки відбулось аварійне відключення електроенергії у Сумському та Шосткинському районах.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

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– Маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об’єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах – аварійне відключення електроенергії. Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору, – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні ворог також завдав удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Руйнування зафіксовані у Кам’янському районі. На місці спалахнула сильна пожежа.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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