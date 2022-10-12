Знеструмлено два райони: окупанти вдарили по інфраструктурі Сумщини
Вранці 12 жовтня російські окупанти вдарили з артилерії по об’єктах інфраструктури Сумщини.
Внаслідок ворожої атаки відбулось аварійне відключення електроенергії у Сумському та Шосткинському районах.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
– Маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об’єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах – аварійне відключення електроенергії. Прошу з розумінням віднестися до цієї ситуації. Графіки віялових відключень оприлюднять як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору, – написав він.
Нагадаємо, що сьогодні ворог також завдав удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.
Руйнування зафіксовані у Кам’янському районі. На місці спалахнула сильна пожежа.
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