Октябрь, 13 в 22:16

В Николаеве умер 11-летний мальчик, которого ранее достали из-под завалов в разбомбленном многоэтажном здании после удара России.

Об этом в своем канале в Telegram написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Мальчик, которого достали — умер. Привезли на диализ в областную больницу, и там остановка сердца. Нет слов! Твари террористы, — написал он.

Ранее в ОВА сообщили, что в ночь на 13 октября оккупанты обстреляли Николаев, использовав восемь ракет типа С-300. Одно из попаданий пришлось на пятиэтажный жилой дом, в результате чего два верхних этажа были разрушены, а жители остальных этажей оказались под завалами.

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Сотрудники ГСЧС смогли достать из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел под плитами многоэтажки шесть часов. Кроме того, спасатели сообщали о еще семи возможных людях под завалами.

Позднее чрезвычайники достали из-под руин пятиэтажки тела четырех человек. Кроме того, в результате ракетного удара оккупантов была разрушена лодочная станция, где погиб еще один человек.

Фото: Скриншот из видео / ГСЧС