Октябрь, 13 в 7:30

Российский враг пытается удержать временно захваченные территории и сорвать контрнаступления сил обороны на отдельных направлениях. Также пытается вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 13.10.2022

За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода. Для этого использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

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На Северском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

На Слобожанском направлении россияне применяли артиллерию разных типов в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Червоная Заря;

На Краматорском направлении обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Бахмутском направлении враг лупил из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времовка, Зализнычне, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

Война в Украине длится уже 232 дня.