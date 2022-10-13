Жовтень, 13 в 7:30

Російський ворог намагається утримати тимчасово захоплені території та зірвати контрнаступи Сил оборони на окремих напрямках. Також намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 13.10.2022

Впродовж минулої доби окупанти завдали три ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

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На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

На Слобожанському напрямку росіяни застосовували артилерію різних типів у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря;

На Краматорському напрямку обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог гатив із танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Війна в Україні триває вже 232 добу.