Наев объяснил, почему россияне так быстро дошли почти до Киева в начале вторжения

Октябрь, 13 в 13:03

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения россияне так быстро дошли почти до столицы.

По его словам, на тот момент большая часть Вооруженных сил Украины находилась на Востоке, где выполняла задачи в составе Объединенных сил.

Тем временем все угрожающие направления прикрывались украинскими военными в штате мирного времени.

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– Все зависит от количества войск. Когда началась полномасштабная война, ВСУ вели борьбу с превосходящими силами врага. После объявления в Украине военного положения и мобилизации их численность стала такой, что наступление российских войск на Киев было остановлено. В дальнейшем на Киевском, Черниговском и Сумском направлениях наступление оккупантов отбили, и они отошли, — объяснил Наев.

Также командующий Объединенными силами ВСУ оценил вероятность повторного наступления на Украину со стороны Беларуси. Он отметил, что это будет зависеть от условий обстановки, которые будут складываться в будущем.

Но Сергей Наев заверил, что к наступлению со стороны Республики Беларусь по состоянию на данный момент украинские войска готовы, ситуация контролируемая.