Наєв пояснив, чому росіяни так швидко дійшли майже до Києва на початку вторгнення

Жовтень, 13 в 13:03

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснив, чому на початку повномасштабного вторгнення росіяни так швидко дійшли майже до столиці.

За його словами, на той момент більша частина Збройних сил України перебувала на Сході, де виконувала завдання у складі Об’єднаних сил.

Тим часом усі загрозливі напрямки українські військові прикривали у штаті мирного часу.

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– Усе залежить від кількості військ. Коли розпочалася повномасштабна війна, ЗСУ вели боротьбу з переважаючими силами ворога. Після оголошення в Україні воєнного стану та мобілізації їхня чисельність стала такою, що наступ російських військ на Київ було зупинено. В подальшому на Київському, Чернігівському та Сумському напрямках наступ окупантів відбили, і вони відійшли, – пояснив Наєв.

Також командувач Об’єднаних сил ЗСУ оцінив ймовірність повторного наступу на Україну з боку Білорусі. Він зауважив, що це залежатиме від тих умов обстановки, які складатимуться в майбутньому.

Але Сергій Наєв запевнив, що до наступу з боку Республіки Білорусь станом на зараз українські війська готові, ситуація повністю контрольована.