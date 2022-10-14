Октябрь, 13 в 23:07

Ситуация в полномасштабной войне в Украине меняется быстро. И растущий провал армии РФ в наземной операции заставляет российского диктатора Владимира Путина искать ассиметричные ответы. Очевидно, что он решил прибегнуть к террористическим бомбардировкам мирных украинцев. Однако вряд ли ставка Кремля на это сработает.

Об этом говорится в колонке бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса для агентства Bloomberg. Материал вышел под названием: Путинская кампания воздушного террора против Украины уже проваливается.

Он провел параллель между российскими ударами по Украине и бомбардировками Великобритании, которые совершала нацистская Германия.

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– Так же, как и удары ракет Фау-2 нацистской Германии по британским городам во время Второй мировой войны, эти ракетные атаки мало что дадут с точки зрения тактики. Они усилят и без того огромный гнев и решимость украинцев и, вероятно, убедят США и Европу ускорить поставки оружия, — подчеркнул Ставридис.

Он не исключает, что Украина может получить некоторые виды вооружения, которые ранее не предоставлялись во избежание эскалации между НАТО и РФ.

Ставридис, руководивший крупной воздушной операцией в Ливии в 2011 году, вспомнил, что даже 25 тыс. вылетов самолетов, почти 10 тыс. единиц высокоточного оружия и бесполетная зона не привели к свержению режима Муаммара Каддафи. Для этого повстанцам в Ливии пришлось создать эффективные сухопутные силы, что они и сделали.

Ставридис добавил, что невозможно выиграть войну, не контролируя территорию.

– Я понял, что одна авиация – и даже полное преимущество в воздухе – не позволяет захватить и удерживать позиции на земле. Путину придется осознать то же самое, – добавил он.

Ставридис напомнил, что Кремль в очередной раз сменил командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине. Им стал Сергей Суровикин, руководивший неизбирательными бомбардировками в Сирии и Чечне. Экс-командующий силами НАТО назвал Суровикина военным преступником.

По оценкам Ставридиса, такое назначение свидетельствует, что бомбардировки РФ будут продолжены. Однако они вряд ли существенно изменят ситуацию на местах. В то же время бомбардировки истощат уже сокращающиеся артиллерийские запасы Кремля, особенно “умных” боеприпасов.

По словам экс-командующего силами НАТО, в этой ситуации Запад должен предоставить украинцам больше возможностей:

Можно было бы передать советские истребители МиГ-29, которые все еще есть на вооружении Польши. Украинские пилоты умеют на них летать и смогут использовать эти самолеты сразу. А вместо МиГ-29 Польша могла бы получить от США истребители F-16.

Вашингтон мог бы готовить украинских пилотов на самолетах F-16 Fighting Falcon. Более ранние модели этих истребителей относительно просты в управлении и очень смертоносны в боях. Как объяснил Ставридис, американская авиабаза Рамштайн в Германии отлично подошла бы для тренировок.

Украинской армии можно было бы предоставить зенитные ракетные комплексы Patriot, которые могут охватывать обширную территорию и относительно просты в эксплуатации. А разработанные совместно с Израилем системы ПВО Железный купол могли бы оградить населенные пункты и критическую инфраструктуру Украины от бомбардировок.

Украине пригодились бы более мощные системы для создания радиолокационных помех.

Нужны расширенные наступательные возможности в киберпространстве, чтобы противодействовать российской разведке.

Ставридис объяснил, что когда Путин осознает неэффективность бомбардировок Украины, то может прибегнуть к другим асимметричным шагам, например, к кибератакам против целей на Западе. Кремль может направить такие атаки против “легких целей”, например, нацелиться на цепи поставок для потребителей.

Серьезные цели в США и странах-союзниках (военные командные штабы, финансовые системы, критическая инфраструктура) защищены гораздо лучше. Атака на любую из жизненно важных систем приведет к значительному контрудару со стороны киберкомандования США, и Кремль этого вряд ли бы хотел.

Худший сценарий – если Путин решит использовать тактическое ядерное оружие, чтобы заставить украинцев сдаться или уничтожить еще больше целей. Вероятность ядерной эскалации РФ против Украины Ставридис оценивает в 10-15%. После столь отчаянного шага Кремль получит резкую реакцию мира, а также может потерять поддержку Индии и Китая.

– Скорее всего, Путин продолжит свою стратегию массированных ракетных ударов зимой, даже если его запасы высокоточного оружия окончательно иссякнут. Он рассчитывает на то, что европейцы сдадутся из-за высоких цен на энергоносители и холода в домах, деморализованные украинцы будут просить мира, а США увязнут в неспокойной внутренней политике. Но не рассчитывайте на это. Ставка, которую Путин делает на военно-воздушные силы, как и многие другие аспекты его стратегического анализа, неудачна. Ракеты и самолеты редко побеждают решительного противника на земле, — заявил Ставридис.

По его словам, Кремлю вскоре придется усвоить этот урок.