Жовтень, 13 в 23:07

Ситуація в повномасштабній війні в Україні змінюється швидко. І зростаючий провал армії РФ у наземній операції змушує російського диктатора Володимира Путіна шукати асиметричні відповіді. Очевидно, що він вирішив вдатися до терористичних бомбардувань мирних українців. Однак навряд ставка Кремля на це спрацює.

Про це йдеться в колонці колишнього головнокомандувача об’єднаними силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса для агентства Bloomberg. Матеріал вийшов під назвою: Путінська кампанія повітряного терору проти України вже провалюється.

Він провів паралель між російськими ударами по Україні та бомбардуваннями Великої Британії, які здійснювала нацистська Німеччина.

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– Так само, як і удари ракет Фау-2 нацистської Німеччини по британських містах в часи Другої світової війни, ці ракетні атаки мало що дадуть з погляду тактики. Натомість вони посилять і без того величезний гнів і рішучість українців і, ймовірно, спонукають США та Європу пришвидшити поставки зброї, – наголосив Ставрідіс.

Він не виключає, що Україна може отримати деякі види озброєння, які раніше не надавалися, щоб уникнути ескалації між НАТО та РФ.

Ставрідіс, який керував великою повітряною операцією в Лівії в 2011 році, пригадав, що навіть 25 тис. вильотів літаків, майже 10 тис. одиниць високоточної зброї та безпольотна зона не призвели до повалення режиму Муаммара Каддафі. Для цього повстанцям у Лівії довелося створити ефективні сухопутні сили, що вони і зробили.

Ставрідіс додав, що неможливо виграти війну, не контролюючи територію.

– Я зрозумів, що одна авіація – і навіть повна перевага у повітрі – не дозволяє захопити та утримувати позиції на землі. Путіну доведеться усвідомити те саме, – додав він.

Ставрідіс нагадав, що Кремль вчергове змінив командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні. Ним став Сергій Суровікін, який керував невибірковими бомбардуваннями в Сирії та Чечні. Екскомандувач силами НАТО назвав Суровікіна воєнним злочинцем.

За оцінками Ставрідіса, таке призначення свідчить, що бомбардування РФ триватимуть. Однак вони навряд чи істотно змінять ситуацію на місцях. Водночас бомбардування виснажать артилерійські запаси Кремля, які вже скорочуються, особливо “розумних” боєприпасів.

За словами екскомандувача силами НАТО, в цій ситуації Захід має надати українцям більше можливостей:

Можна було б передати радянські винищувачі МіГ-29, які все ще є на озброєнні Польщі. Українські пілоти вміють на них літати і зможуть використовувати ці літаки одразу ж. А замість МіГ-29 Польща могла б отримати від США винищувачі F-16.

Вашингтон міг би готувати українських пілотів на літаках F-16 Fighting Falcon. Більш ранні моделі цих винищувачів відносно прості в керуванні та дуже смертоносні в боях. Як пояснив Ставрідіс, американська авіабаза Рамштайн у Німеччині чудово підійшла б для тренувань.

Українській армії можна було б надати зенітні ракетні комплекси Patriot, які можуть охоплювати велику територію та відносно прості в експлуатації. А розроблені спільно з Ізраїлем системи ППО Залізний купол могли б захистити населені пункти і критичну інфраструктуру України від бомбардувань.

Україні стали б у нагоді більш потужні системи для створення радіолокаційних перешкод.

Потрібні розширені наступальні можливості в кіберпросторі, щоб протидіяти російській розвідці.

Ставрідіс пояснив, що коли Путін усвідомить неефективність бомбардувань України, то може вдатися до інших асиметричних кроків, наприклад до кібератак проти цілей на Заході. Кремль може скерувати такі атаки проти “легких цілей”, наприклад націлитися на ланцюги поставок для споживачів.

Серйозні цілі в США та країнах-союзниках (військові командні штаби, фінансові системи, критична інфраструктура) захищені значно краще. Атака на будь-яку з життєво важливих систем призведе до значного контрудару з боку кіберкомандування США, і Кремль цього б навряд чи хотів.

Найгірший сценарій – якщо Путін вирішить використати тактичну ядерну зброю, щоб примусити українців здатися або знищити ще більше цілей. Імовірність ядерної ескалації РФ проти України Ставрідіс оцінює у 10-15%. Після такого відчайдушного кроку Кремль отримає різку реакцію світу, а також може втратити підтримку Індії та Китаю.

– Швидше за все, Путін продовжить свою стратегію масованих ракетних ударів узимку, навіть якщо його запаси високоточної зброї остаточно вичерпаються. Він розраховує на те, що європейці здадуться через високі ціни на енергоносії і холод у будинках, деморалізовані українці проситимуть миру, а США загрузнуть у неспокійній внутрішній політиці. Але не розраховуйте на це. Ставка, яку Путін робить на військово-повітряні сили, як і багато інших аспектів його стратегічного аналізу, є невдалою. Ракети та літаки рідко перемагають рішучого супротивника на землі, – заявив Ставрідіс.

За його словами, Кремлю незабаром доведеться засвоїти цей урок.