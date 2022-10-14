Октябрь, 13 в 23:08

Реакция Североатлантического союза на возможные российские ядерные удары по Украине будет очень серьезной, поскольку это фундаментально изменит характер войны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления в медиа анонимного чиновника Союза о том, что военно-политический блок, с высокой вероятностью, предоставит физический ответ в случае применения против Украины ядерного оружия.

— Если Россия применит против Украины любое ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия. Россия об этом знает. Некоторые союзники НАТО различными способами донесли это до России. Мы не будем раскрывать, как именно мы отреагируем. Но, конечно, это фундаментально изменит характер конфликта, — сказал он во время пресс-брифинга после встречи министров обороны НАТО.

Генсек НАТО объяснил, что ядерные удары России будут означать пересечение “очень важной красной линии”.

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— Даже применение маломощного ядерного оружия — это очень серьезный шаг и это фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия. И Россия знает, что последствия будут, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

В то же время генсек Союза не подтвердил слова неназванного чиновника НАТО.

Накануне спецкору ICTV топ-чиновник НАТО дал анонимный комментарий о том, что применение ядерного оружия со стороны Кремля изменит ход полномасштабной войны против Украины и, с высокой вероятностью, получит физический ответ со стороны НАТО.

В то же время верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ответ стран Запада на ядерный удар России по Украине не будет зеркально-ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.

Источник: Oana Lungescu