Жовтень, 13 в 23:08

Реакція Північноатлантичного союзу на можливі російські ядерні удари по Україні буде дуже серйозною, оскільки це фундаментально змінить характер війни.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяви у медіа анонімного посадовця Союзу про те, що військово-політичний блок, з високою ймовірністю, надасть фізичну відповідь у разі застосування проти України ядерної зброї.

– Якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю, це буде мати серйозні наслідки. Росія про це знає. Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до Росії. Ми не будемо розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту, – сказав він під час пресбрифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО.

Генсек НАТО пояснив, що ядерні удари Росії будуть означати перетин “дуже важливої червоної лінії”.

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– Навіть застосування малопотужної ядерної зброї – це дуже серйозний крок і це фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, буде мати наслідки. І Росія знає, що наслідки будуть, – підкреслив Єнс Столтенберг.

Водночас генсек Союзу не підтвердив слова неназваного посадовця НАТО.

Напередодні спецкору ICTV топпосадовець НАТО дав анонімний коментар про те, що застосування ядерної зброї з боку Кремля змінить перебіг повномасштабної війни проти України і, з високою ймовірністю, отримає фізичну відповідь з боку НАТО.

Водночас верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що відповідь країн Заходу на ядерний удар Росії по Україні не буде дзеркально-ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.

Джерело: Oana Lungescu