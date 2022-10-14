Столтенберг прокоментував фізичну відповідь НАТО на застосування Росією ядерної зброї
Реакція Північноатлантичного союзу на можливі російські ядерні удари по Україні буде дуже серйозною, оскільки це фундаментально змінить характер війни.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяви у медіа анонімного посадовця Союзу про те, що військово-політичний блок, з високою ймовірністю, надасть фізичну відповідь у разі застосування проти України ядерної зброї.
– Якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю, це буде мати серйозні наслідки. Росія про це знає. Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до Росії. Ми не будемо розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту, – сказав він під час пресбрифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО.
Генсек НАТО пояснив, що ядерні удари Росії будуть означати перетин “дуже важливої червоної лінії”.
– Навіть застосування малопотужної ядерної зброї – це дуже серйозний крок і це фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, буде мати наслідки. І Росія знає, що наслідки будуть, – підкреслив Єнс Столтенберг.
Водночас генсек Союзу не підтвердив слова неназваного посадовця НАТО.
Напередодні спецкору ICTV топпосадовець НАТО дав анонімний коментар про те, що застосування ядерної зброї з боку Кремля змінить перебіг повномасштабної війни проти України і, з високою ймовірністю, отримає фізичну відповідь з боку НАТО.
Водночас верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що відповідь країн Заходу на ядерний удар Росії по Україні не буде дзеркально-ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.
Джерело: Oana Lungescu