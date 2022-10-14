ПАСЕ признало режим в РФ террористическим и угроза обстрелов на День Защитника: что происходит на 233-й день войны (онлайн)
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании российского режима террористическим.
Украина освободила из плена РФ 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.
Президент РФ Владимир Путин встретился с Эрдоганом после заявления о “большой сделке с Западом”.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что российская армия будет уничтожена, если применит ядерное оружие.
<1>