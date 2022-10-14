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Факты / Україна
Илья Нежигай |
ПАСЕ признало режим в РФ террористическим и угроза обстрелов на День Защитника: что происходит на 233-й день войны (онлайн)

ПАСЕ признало режим в РФ террористическим и угроза обстрелов на День Защитника: что происходит на 233-й день войны (онлайн)

ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании российского режима террористическим.

Украина освободила из плена РФ 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.

Президент РФ Владимир Путин встретился с Эрдоганом после заявления о “большой сделке с Западом”.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что российская армия будет уничтожена, если применит ядерное оружие.

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00:48 - 14 октября

Украина не совершает атаки на территории Российской Федерации, однако с интересом наблюдает за происходящим в РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя взрывы в российском Белгороде.

– Мы не стреляем по российской территории, мы с удивлением смотрим на происходящее. Ощущение, что Белгородская народная республика (БНР) воюет с Курской и Воронежской народными республиками. Мы осуждаем столкновения и хотим выступить посредником, чтобы эти три братских народа не уничтожали друг друга, – иронично отметил Арестович.

В российском Белгороде раздались взрывы 13 октября. По предварительной информации, был подорван склад боевого комплекта, после чего началась детонация боеприпасов.

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