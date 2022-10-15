Октябрь, 14 в 21:42

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитников и защитниц Украины вручил ордена Золотая Звезда, награды Крест боевых заслуг и присвоил почетные звания военным частям.

— Это слава тех, кто освобождает, а не порабощает. Это слава тех, кто приносит мир, а не разрушает его. Это слава тех, кто борется за свободу так, что становится легендой еще при своей жизни, – сказал он.

Глава государства вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.

Сбил шесть Shahed-136 и освобождали города: Зеленский вручил ордена Золотая Звезда и знаки отличия Крест боевых заслуг / 8 фотографий

Так, из рук президента высшую государственную награду получил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, организовавший эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д.

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Награжден и полковник Олег Гончарук, под руководством которого подразделения и военные формирования на Запорожском направлении вели ожесточенные бои с превосходившими в несколько раз силами противника.

Орден Золотая Звезда вручен и полковнику Дмитрию Завадскому, батальон которого в марте и апреле давал достойный отпор врагу в Луганской области, вблизи населенного пункта Новотошковское, а впоследствии осуществил укрепление позиций в этом районе.

Также отмечен полковник Евгений Кураш, который защищает Украину с 2014 года. С 5 по 11 сентября текущего года, во время ведения наступательных действий на Изюмском направлении решительно и умело руководил действиями подразделений бригады и резерва. Подразделения бригады Евгения Кураша освободили ряд населенных пунктов, в том числе и город Изюм.

Золотую Звезду получил и подполковник Ростислав Козий, который с начала полномасштабного вторжения России командовал подразделениями батальона на передовых позициях в Луганской области.

Высокую государственную награду президент вручил и подполковнику Сергею Побережцу. Он руководит работой зенитного ракетного дивизиона ВСУ, который 10 октября 2022 года, во время массированного ракетного удара по территории Украины, уничтожил четыре крылатые ракеты и шесть БПЛА Shahed-136.

Награжден полковник Игорь Скибюк, который в начале сентября руководил подразделениями бригады во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.

Орден получил мастер-сержант Борис Харчук, участвующий в отражении вооруженной агрессии РФ с 24 февраля 2022 года и имеющий боевой опыт с 2014 года. Он в середине июня, во время атаки противника, получил осколочные ранения и потерял треть левой руки.

Отмечен высшей наградой и начальник отдела Управления СБУ в Николаевской области полковник Сергей Качан, при непосредственном участии которого было проведено 26 оперативно-боевых мероприятий по разведке и уничтожению сил и средств противника.

Орденом был награжден начальник артиллерии подполковник Олег Голиней. В этом году 25 февраля, во время наступления российских войск на Северодонецк Луганской области, гаубическая артиллерийская батарея под руководством подполковника уничтожила технику и личный состав врага в районе Трехизбенки.

Награжден и командир роты отдельного отряда спецназа Азов НГУ лейтенант Лев Пашко, под руководством которого группа нацгвардейцев в конце марта в изнурительном бою остановила очередную попытку прорыва врага со стороны населенного пункта Гнутово.

Отмечен орденом Золотая Звезда снайпер НГУ старший сержант Дмитрий Финашин. В конце мая в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой области во время жесткого боя старший сержант сумел выявить и уничтожить двух вражеских снайперов, чем дал товарищам возможность безопасно изменить позицию для корректировки артиллерии. Он потерял левую руку.

Кроме того, глава государства вручил военное отличие Крест боевых заслуг.

В частности, президент наградил полковника Госпогранслужбы Максима Балагуру, который летом участвовал в освобождении значительной части Харьковской области. В конце августа возглавил сводный отряд и выполнял боевые задания в Запорожской области.

Награду получила и командир радиолокационного взвода, старший лейтенант Татьяна Волошина, которая в июне умело корректировала работу артиллерии, благодаря чему были уничтожены и повреждены артиллерийские установки врага, из которых обстреливали Лисичанск, Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области.

Награду президента также получили:

Алена Величко, фельдшер медицинского пункта мотопехотного батальона;

Наталья Возинская, санитарный инструктор эвакуационного отделения медицинской роты отдельной механизированной бригады, младший сержант;

Александр Гапонов, старший лейтенант;

Владимир Онятицкий, младший сержант;

Евгений Соловьев, командир авиационной эскадрильи Воздушных сил ВСУ;

Евгений Юрчак, лейтенант.

Глава государства вручил награды За мужество и отвагу:

95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ;

80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ;

25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ;

503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ;

8-му полку оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии;

4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии;

3-й бригаде оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии;

15-му Славянскому полку Национальной гвардии;

1-му пограничному отряду Государственной пограничной службы;

23-му отряду морской охраны Государственной пограничной службы.

Зеленский вручил еще ряд знаков отличия.