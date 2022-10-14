Зеленский: Победой в войне Украина сможет обеспечить то, за что сражались поколения

Октябрь, 14 в 20:03

Развязанная Россией полномасштабная война в Украине сейчас решающая, уверен президент Владимир Зеленский. Своей победой Украина сможет обеспечить то, за что сражались предыдущие поколения, убежден глава государства.

– Можем гарантировать на поколение вперед свободу для всех украинцев во всех уголках нашей страны. Верю, что мы это сделаем, потому что весь народ встал на защиту государства. Миллионы людей воюют и работают ради нашей победы. Наши героические воины защищают Украину по всем направлениям, как бы тяжело им ни было, — подчеркнул президент.

По его мнению, День защитников и защитниц Украины посвящен людям, которые становятся живой легендой. Зеленский отметил, что украинцы всегда боролись за свободу и мир.

— Мощное объединение смыслов, которое заложено в сегодняшний праздник, демонстрирует, насколько великая наша украинская традиция защиты родной земли, нашего государства, и борьбы за свободу. Украинцы всегда боролись прежде всего за свободу – это прослеживается во всех поколениях нашего народа. Это слава тех, кто освобождает, а не порабощает. Это слава тех, кто приносит мир, а не разрушает его. Это слава тех, кто борется за свободу так, что становится легендой еще при своей жизни, — заявил глава государства.